Música Mix com Lívia Andrade inicia gravação na próxima semana

Apresentadora está à frente do projeto que chega às telinhas neste mês

Nem parece verdade, mas Lívia Andrade está chegando aí à frente de um programa sertanejo para chamar de seu. As apostas estão altas diante do ‘Música Mix com Lívia Andrade’ e o programa deve chegar às telinhas entre esse mês e o próximo, maio e junho.

A apresentadora retorna para a televisão, depois de um longo período fora das telinhas. Lívia estava desligada do SBT desde outubro de 2020, por conta de uma série de cortes de gastos.

Vale lembrar que mesmo Lívia gravando o programa com a produtora do Edu Guedes, ela está a frente do projeto, toman do decisões e tendo espaço para opinar, que já é uma coisa que conhecemos da musa.