Lívia Andrade de volta à televisão

A musa comandará novo programa sertanejo na Band

O bom filho à casa retorna. A apresentadora de televisão Lívia Andrade, vai poder dar seu brilho nas telinhas da TV novamente. Pode-se dizer que ela já está de contrato assinado com o Grupo Bandeirantes, fazendo a apresentação de um programa musical sertanejo independente.

Lívia Andrade apresentará novo programa musical sertanejo na Band (Foto: Reprodução)

As negociações são dadas como certas, e com contrato de um ano a ex-musa dos pontinhos do Silvio Santos dará expediente nas noites de sábado pela TV Bandeirantes.

O programa ainda está em fase de criação, mas o que podemos dizer é que terá a direção da lendária atriz e diretora Fafy Siqueira. Lívia começa a gravar em abril e não abrirá mão se suas viagens internacionais.

Vale lembrar que Lívia tem uma história de amor com a TV Bandeirantes desde 2013 como locutora do Consultório Sentimental (do Projeto Liberta), ao lado de Roberta Tiepo e Marcelo Dias.

É importante ressaltar que a apresentadora trabalhou no SBT até o meio do ano de 2020, quando amigavelmente rescindiu seu contrato com a emissora.

A musa do jogo dos pontinhos se despediu do SBT em 2020 (Foto: Reprodução)

Lívia tem uma carreira sólida como apresentadora e comentarista. Em sua vasta lista ela já fez diversas participações no Programa Silvio Santos, já apresentou o programa Eliana, Arena SBT e Fofocalizando e atuou em diversas novelas, como Carrossel e Corações Feridos.

Não dá para negar que Lívia é uma artista completa e com 38 anos não tem medo de desafios profissionais. Estou ansiosa para ver a desenvoltura da gata, brilhando na TV.