Lipe Ribeiro anuncia gravidez com Andressa Castorino

Casal de influenciadores revelaram a gravidez por meio de um vídeo postado em conjunto no Instagram

Eu não sei nem o que dizer, porque com essa eu perdi o fôlego. Lipe Ribeiro vai ser pai pela primeira vez, da namorada Andressa Castorino. Os dois anunciaram a chegada do filho por meio das redes sociais e um post em conjunto feito no Instagram.

“Estamos grávidos. Não podemos mais guardar essa notícia linda e abençoada. Uma mistura de nós dois está se formando e vocês nem imaginam a nossa ansiedade pra ver logo esse rostinho. Enquanto nasce nosso bebê, renasce um homem e uma mulher com o mesmo e maior propósito de todos, amar incondicionalmente nosso filho (a). Feliz demais em viver o capítulo mais especial da minha vida com você”, escreveram sobre a gestação de dois meses. “A gente contou antes dos três meses porque muita gente estava falando”, disse ele.

Para quem não sabe, ele é o mesmo influenciador que emitiu comentários do bafão sobre Viih Tube, chamando a loira de emocionada quando os dois viverem um romance rápido, porém intenso.