Linn da Quebrada desdenha do BBB22: “Era óbvio que o BBB 22 ia ser assim, meia boca”

Na época, a cantora foi eliminada com 77,60% dos votos, em um paredão contra Eliezer Carmo e Gustavo Marsengo.

Gente, como é que tem gente que é mal agradecida, né? Na manhã desta quarta-feira (25), a cantora e ex-BBB Lin da Quebrada, também conhecida como Lina, foi uma das convidadas para participar do programa “Encontro”, onde ela desdenhou do BBB22, edição a qual a mesma participou

.“Será que eu devia ter entrado era neste, gente? Esse já está dando o que falar desde agora”, questionou, sarcasticamente, a ex-BBB.

E não parou por aí. Como se já não bastasse a cantora almejar o BBB alheio, a cantora ainda desdenhou a edição que a mesma participou, exaltando as anteriores a sua.

“Tenho a sensação que o BBB 20 foi bom, o BBB 21 foi ótimo… Era óbvio que o BBB 22 ia ser assim, meia boca”, afirmou Lina.

Vendo que o que tinha falado poderia causar má impressão para o público, como causou, Lina tentou rapidamente concertar, mas não deu muito certo.

“Não é ‘meia boca’, mas demorou para engatar uma história”, explicou rapidamente.

Tentando defender o reality da casa, a repórter Tati Machado, criticou as atitudes do elenco no começo da 22ª edição, dizendo: “Olha só, não fala assim (…) A galera só cantava na primeira semana”. E logo ela recebeu o apoio de Patrícia Poeta, que concordou: “É verdade. Bem lembrado!”.

Ainda tentando salvar sua imagem, Lina afirmou que mesmo sendo cantora , não gostava de toda aquela cantoria que o elenco fazia no começo do programa. Porém, em diversos momentos do programa, foi possível ver Lina cantando junto com os outros participantes.