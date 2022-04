Pitaco da Kátia: De favorita a eliminada do ‘BBB22’, o que aconteceu com Lina?

A cantora e atriz foi a décima segunda eliminada com 77,16% dos votos

O ‘Pitaco da Kátia’ foi criado para que eu lhe explicasse o motivo que culminou a eliminação de um participante, mas a eliminação de Lina neste domingo, (10), me deixou com essa pergunta: por que elimina-la estando no paredão com Eliezer? Mas de qualquer forma, a saída dela já estava escrita há semanas…

A liderança de Lina pode ter sido maravilhosa para a participante, mas sua indicação foi tratada como um grande erro, uma incoerência e uma ingratidão. E claro, isso culminou com a perda de seu favoritismo. Afinal de contas, a atriz e cantora só foi líder, porque Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André desistiram da Prova de Resistência juntos para presenteá-la. Claro que o ato foi feito de coração, nem queriam algo em troca, mas no mínimo Lina deveria ter indicado qualquer outra pessoa ao paredão. E não foi isso que aconteceu!

Lina indicou PA e citou até que o indicaria por ter colocado no Monstro da semana, Lucas e Eslovênia, que estavam no seu VIP, sendo que ela deu risada quando o atleta os colocou. Isso irritou não somente o participante, mas também o público. Inclusive, essa relação com o atleta, que é amado pelo público, foi muito estranha aos olhos de quem assiste. Ela sempre o abraçava, fazia brincadeiras bobas e gostosas com ele, mas votava incessantemente no participante e sua amiga, Jessilane, que também brincava com PA, o acusava de mimado no ‘Jogo da Discórdia’.

Lina indica Paulo André pro paredão #BBB22 pic.twitter.com/GSRwMdmwxU — TV Globo 🐆 (@tvglobo) March 28, 2022

Outra coisa que culminou a saída de Lina foi o fato de que com a saída dos participantes do Lollipop, ela se uniu a Eliezer e Eslovênia, agora só restando Eli, ao invés de se unir aos meninos que são do seu quarto — e queridos pelo público né?

Enfim, mas uma coisa eu digo, sem medo: Lina foi uma campeã sim! Se expôs, foi uma grande jogadora, não teve medo de mostrar o quanto o preconceito lhe dói quando por diversas vezes erraram seu pronome e é uma grande mulher.

Lina, no meu coração você já é uma campeã! Brilha, seja você e colha os frutos de uma linda participação. Saúde, sucesso e sorte sempre pra você! Jogo que segue para os brothers e sisters, vida que segue para Lina da Quebrada!