Liminha se pronuncia após acidente: “O veículo ficou danificado”

Assistente de palco e braço direito de Silvio Santos contou detalhes sobre o acidente que se envolveu com uma viatura da polícia quando estava indo ao trabalho

Viiish! Acidente já não é a coisa mais legal do universo, mas sabemos que acontece. Liminha teve o azar dulplo de se envolver em um com uma viatura policial quando estava indo ao trabalho. O assistente de palco contou detalhes sobre o acidente que ocorreu na região da Lapa, Zona Oeste de São Paulo, e não deixou de evidenciar que o carro ficou danificado.

“Oi, gente, passando aqui para dizer para vocês que realmente aconteceu um acidente comigo de trânsito agora pela manhã. Estava indo fazer o programa do Silvio, junto com a Patrícia Abravanel, e eu me acidentei no carro da polícia, e o veículo realmente ficou danificado”, disse.

Liminha ainda diz que todos os envolvidos estão bem e agradeceu a preocupação de todos. “O carro da polícia também [ficou danificado], mas está tudo bem. Eu estou bem de saúde, os policias também, e vida que segue, tá? Mas obrigado pela atenção e pelo carinho. Beijo do Liminha, valeu!”, completou.