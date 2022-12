Liam Payne defende namorada de comentários que a chamam de ‘Interesseira’

Ex-One Direction saiu na defesa de Kate Cassidy diante das polêmicas que enfrenta desde o início do namoro

A namorada do ex-One Direction, Liam Payne, vem recebendo críticas mais do que duras na internet. A web não deixa de apontar que Kate Cassidy é interesseira e tem questões secundárias diante do seu namoro com Liam. O ex-integrante da boyband se pronunciou e saiu em defesa da namorada.

“Tenho que dizer que você poderia me dizer qualquer coisa e eu não poderia ser transformado, nunca senti um amor como eu. Para Katelyn. Nos nos tornamos pessoas melhores. Se fosse apenas pelo dinheiro, eu daria tudo a ela. Não é (por favor, lembre-se que sou hella (palavrão)) e sei que sou divertido e uma pessoa adorável. E não dou a mínima para dizer que pela primeira vez na vida estou feliz por ser eu e isso não tem preço”, disse.

Os fãs apontam que a americana estava interessada apenas no dinheiro do músico, mas pelo que ele disse não tem nada disso na relação dos dois.