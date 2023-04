Lexa tem 30% dos seus rendimentos mensais penhorados pela Justiça

Casal foi despejado pela dona do imóvel, que, em entrevista para o ‘Domingo Espetacular’, conta detalhes sobre a dívida

Contei para vocês que Lexa e Guimê foram despejados da mansão em que moravam em São Paulo por falta de pagamento das dívidas, o que a gente não sabia era que o casal deixou a casa de forma irreconhecível para a dona do imóvel. Lexa e Guimê fizeram diversas alterações no imóvel, deixando até alguns cômodos inutilizáveis. A proprietária falou que as dívidas chegam ao valor de R$3 milhões

Além disso, a proprietária conta que o cantor presenteou a cantora com itens de luxo, como um carro, enquanto devia muito dinheiro a ela. Na entrevista ela conta que Guimê pagou apenas 10% do imóvel.

“Hoje, gera em torno de R$3 milhões e pouquinho, dívidas de aluguel e por ter morado e não ter pago”, diz a dona do impovel. O casamento dos dois foi em divisão universal de bens, ou seja, os dois têm nome na dívida e deve ser paga pelos dois. A cantora chegou a ter 30% dos seus rendimentos mensais penhorados e ambos decidiram não se pronunciar diante do assunto.