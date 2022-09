Casal de musos estão juntos em Nova York

Vocês sabem que eu amo um casal novo, né? Por isso não poderia deixar de trazer para vocês em primeira mão (ou quase) que Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid estão se conhecendo melhor. As informações são da People, que informou que os dois estão juntos em Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com a revista US Weekly o ator estaria investindo na modelo, mas que ela não estaria interessada nas investidas do muso do eterno Titanic. Oi?

“Leo realmente está de olho em Gigi, mas ela não demonstrou interesse. Eles são amigos, mas ela não quer ter algo romântico com ele agora”, disse uma fonte à publicação.