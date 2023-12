“Até ontem estava vendendo aquele peru imundo no onlyfans”, rebate Leandrinha

O influenciador detonou o evento através de seus stories.

Gentee, e a Leandrinha que soltou mais uma de suas pérolas, desta vez envolvendo o ator Thomaz Costa e o seu pronunciamento a respeito da Farofa da Gkay. Através de seus stories a influenciadora, detonou o ator mencionando os conteúdos +18 que ele publicava em seu Onlyfans.

“Eu fico passada com gente sem moral e sem caráter, que fica julgando a construção da Farofa da Gkay. Até ontem estava vendendo aquele peru imundo no onlyfans”, afirmou a influencer.

Para quem não sabe, ao ser questionado pelos seguidores se ele iria para a Farofa da Gkay 2023, ator e ex- fazenda não só disse que não como também desdenhou do evento dizendo: “Tenho mais o que fazer, muita futilidade em um lugar só”

Continuando, Thomaz detonou as pessoas que participam do evento e ficam idolatrando a festa e as coisas que lá acontecem.

“Não vou ficar falando disso, tem muita gente perguntando sobre isso? só se faça a pergunta: o que aquilo traz de bom? Eu só vejo influência à bebida, a passar vergonha, banalização com um darkroom e o povo idolatra uma merd* dessa”, finalizou o ex-Fazenda.