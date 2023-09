Lázaro Ramos revela que teve medo de estrelar remake de ‘Elas por Elas’

O ator contou detalhes sobre a produção em entrevista à Revista Caras e falou sobre o processo de dar vida ao clássico de Mário Fofoca

Minhas noveleiras de plantão podem começar a esquentar e esperam ansiosas pelo lançamento de mais uma produção de Lázaro Ramos de tirar o fôlego. O muso confessou que teve medo de entregar um trabalho ruim como Mário Fofoca, no remake de ‘Elas por Elas’ , da TV Globo.

“Eu comecei muito querendo fazer uma homenagem ao Luiz Gustavo, que é um personagem que tá no coração de todo mundo, inclusive, no meu também. E aí naturalmente eu fui me apropriando dele, né? Aí surgiu um topetinho, já surgiu o garfinho, um jeito de falar, um comportamento, um jeito de andar”, contou.

“O legal é que foi muito natural, não foi planejado, foi sentindo o texto do Alê e da Teresa. Isso é bacana, porque no começo confesso que eu tava tenso. Você pega um personagem desse cheio de expectativa”, disse sobre a produção que chega nas telinhas dia 25 de setembro.