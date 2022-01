Após levar fora de Rodrigo, Laís diz que não fica com homens comprometidos. O clima aconteceu na festa do BBB22.

A moça nunca estragaria o relacionamento de alguém…

A festa ‘Boteco da Above’, desta sexta-feira, (28), foi marcada por Lais correndo atrás de Rodrigo como Arthur Aguiar corre atrás do pão de cada dia longe de Maira Cardi.

Em conversa no banheiro, a moça deu um ultimato no brother: “É agora ou nunca!” e o moço perguntou se ela queria lhe beijar ouvindo a seguinte resposta: “Eu quero o que você quer, eu não tô falando de jogo”. E Rodrigo mais uma vez disse que tem uma pessoa fora do programa e a moça, que respeita o relacionamento alheio, respondeu: “Você ‘tá namorando? Eu não fico com ninguém namorando”.

Foto: Reprodução

E o paulista continuou elogiando a moça para os colegas de confinamento, mas nada de tomar atitude e sempre usando o discurso da pessoa que tem aqui fora. Haja paciência!

meu deus a lais e o rodrigo 💀 pic.twitter.com/Sl3Ux1QY2B — nanda (@pradelicia) January 29, 2022

E ontem, essa coluna que vos fala, deu uma charada sobre uma sister que tinha um compromisso com um homem casado né? Ainda bem que a Laís é diferente…