Pode jogar água que a Maria está passando o rodo no BBB22!

Maria decidiu passar o rodo na festa do BBB22. A atriz beijou Eliezer e também beijou a atriz e cantora Linn da Quebrada.

A atriz não está perdoando ninguém…

Enquanto Jade e Paulo André não desenrolam e Lais corre atrás de Rodrigo, a sister Maria saiu do zero a zero e marcou dois pontos no placar da pegação.

Depois de Tiago Abravanel dizer que eles precisavam curtir o momento, Maria soltou para Eliezer: “ouviu né?” e lhe tascou um beijão para delírio da galera! Os participantes amaram o novo casal e fizeram até uma rodinha de cantoria. Mas ela não parou por aí não!

Todo mundo esperando Jade e André se pegarem e saiu beijão do Eli e Maria #BBB22 pic.twitter.com/gv7fbwffTv — Démodé (@emily_ribas) January 29, 2022

Linn da Quebrada falou para sister que havia ficado com ciúmes, então como para Maria tempo é dinheiro, ela beijou a atriz também! Tendo mais atitude que os outros casais da casa.

E antes de dormir, o clima esquentou entre Eli e Maria viu? O brother encostou a moça na parede para se despedir… Hmmmmmm esse casal está com uma carinha de edredom hein?

Foto: Reprodução