Me convida! Laís Caldas revela futuro com Gustavo Marsengo: “A gente planeja casar, filhos…”

O casal participou do canal de Matheus Mazzafera no Youtube e fizeram revelações

Que fofos! O casal Lagusta do ‘BBB22’, Laís Caldas e Gustavo Marsengo, segue firme e forte e prontos para subir ao altar. Quem revelou o futuro do casal foi a própria Doutora no canal do Matheus Mazzafera no Youtube nesta segunda-feira, (23).

O entrevistador perguntou quais os planos do casal e se eles já faziam alguns, então a ex-BBB respondeu: “Já! A gente planeja casar, ter filhos… Já conversamos sobre isso e já tínhamos conversado de morar juntos”.

“Quando começa a namorar, já pensa em algo lá na frente. Eu não namoro para não pensar em casar e ter filho. Eu sou assim, não sei ele! Eu não vou namorar pensando em terminar. Vou namorar pensando em construir uma família. Quando o programa terminou, ele [Gustavo] já veio: “Ah vamos morar juntos!”. Eu falei: “Não! Vamos seguir uma ordem direitinho”. Então, estamos deixando acontecer”, revelou a namorada do Malvadão.

Gustavo, durante a fala da namorada, só ficou babando, todo apaixonadinho, e confirmou o que Laís disse. E a ex-BBB ainda comentou na publicação do vídeo no Instagram de Matheus: “Entrevista foi tooop! Já quero a próxima! Ps: daqui uns anos quando for ter o nosso casamento tu vai receber nosso convite”. DAQUI ANOS LAÍS? E o meu convite? Eu queroooo!