Kim Kardashian se irrita com pergunta de paparazzi: “Não fale comigo sobre isso na frente dos meus filhos”

De acordo com o TMZ a empresária se irritou quando o fotógrafo fez perguntas sobre Kanye West, ex-marido de Kim

Xiii gente, Kim separou e não quer nem saber de Kanye West. A musa se irritou com a provocação de um paparazzi que perguntava sobre o ex-marido da socialite. O problema nem foi a pergunta em si, mas sim em quem estava com a empresária quando ela foi feita, afinal, tem alguns assuntos que Kim prefere omitir dos seus filhos.

“Ei, Kim, o que você acha de Kanye bater em alguém… sobre o telefone da paparazzo?”, perguntou a pessoa que trabalha com fotos.

A socialite logo tratou de respondê-lo com o intuito de poupar as crianças. “Não fale comigo sobre isso na frente dos meus filhos”. No registro, é possível escutar North gritando no fundo: “Por favor, saia”.