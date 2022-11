Kim Kardashian revela como perdeu 16kg para entrar em vestido de Marilyn Monroe

No novo episódio de ‘The Kardashians’, a empresária contou detalhes sobre sua dieta

Todos nós sabemos que Kim Kardashian teve que dar o nó na fumaça para conseguir entrar no vestido de Marilyn Monroe para o Baile MET da Vogue. No novo episódio de ‘The Kardashians’, ela revelou detalhes da sua dieta maluca para perder os 16kg necessários para entrar no vestido.

A musa contou que precisou de um traje de sauna que a fazia suar. “Eu coloco e faz suar, mesmo que seja o peso da água, vai ajudar”, explicou Kim.

A vestimenta já é conhecida no mundo dos esportes para os atletas que pretendem perder líquidos, mas os riscos são diversos e podem ocasionar na desidratação corporal se não for usado com instrução de um profissional.

“Amanhã é segunda-feira do Met e eu não dormi muito porque tivemos que passar a noite toda pintando o meu cabelo de loiro […] O processo é tão tedioso e irritante, temos que enxaguar um milhão de vezes”, detalhou a empresária que teve o seu cabelo natural descolorido de loiro.