Kendall Jenner é cancelada por estacionar carro em vaga de deficiente

Modelo foi vista usando a vaga no estacionamento da academia e a web não perdoou

Deu o que falar não só nas redes, mas no meu grupo de fofoqueiras do Leblon também. Kendall Jenner usou a vaga de deficiente no estacionamento da academia, gerando o maior bafafá nas redes sociais. A musa chegou a ser cancelada pelo fato que ocorreu na academia de celebridades.

Eu bem que vi as fotos de uma Land Rover Defender, avaliada em US$99 mil paradinha na vaga de deficiente da ‘Hot Pilates’, mas só fui saber de quem era o carro de milhões com a ajuda do Twitter.

Vale ressaltar que nos Estados Unidos é proibido estacionar nos locais destinados aos deficientes, ou seja, errou feio!