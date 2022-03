Kelly Clarkson terá que pagar mais de R$ 6 milhões para o ex-marido

A pensão mensal para o ex-marido chega a custar cerca de 227 mil reais

Se a vida parece estar ruim para você com seus boletos, imagina para Kelly Clarkson que terá que pagar pensão para seu ex-marido, Brandon Blackstock, até 2024. É minha gente, rapadura é doce, mas não é mole não.

Kelly Clarkson e Brandon, seu ex-marido (Foto: Reprodução)

Dá para acreditar que ela terá que transferir US$ 1,3 milhão – quase 6,5 milhões de reais – para os fundos do pai de seus dois filhos, River, de 7 anos, e Kelly de 5, como indenização pelo término do casamento. Se a mulher teve um dia de paz eu não sei quando foi.

A única coisa que a gente não quer saber em uma separação é de ver a cara do marido, só que nessa história além de ver, a pobi da Kelly terá que pagar. Valei-me Deus.

A notícia boa disso tudo é que ela saiu vitoriosa dos tribunais com a guarda primária dos filhos, que viverão com ela em Los Angeles e visitarão o pai em um rancho no estado de Montana uma vez ao mês.

Kelly e seus filhos, River e Kelly (Foto: Reprodução)

E se você acha que o casamento da musa durou pouco é porque não conhece a história dos longos 9 anos que a cantora passou ao lado de Brandon. Isso é uma vida, meu Deus!