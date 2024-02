Kayky Brito diz que depois do acidente ficou mais sensitivo: “Existe o caminho do bem e o do mal”

Kayky Brito abriu o seu Instagram e conversou com seus fãs sobre o pós acidente que o deixou entre a vida e a morte. O ator ressalta que sempre viveu a vida de bem e que sempre aproveitou muito, mas agora ele entende que há o caminho do bem e o do mal e que podemos escolher em qual seguir. Kayky ainda diz que sente como se sempre houvesse um buraco a frente no seu caminho.

“To gravando para dizer que se você estiver precisando de ajuda faça de uma forma que seja boa para você e que te deixe leve na vida, tô dizendo isso porque antes do acidente eu sempre fui de bem com a vida até que falava: ‘Por que está de mal com a vida?’ Realmente é mas depois do fato eu consegui ficar mais sensitivo, onde eu ando tem um buraco na frente todo mundo passa por uma situação inesperada passa por isso fique forte, fique bem, na vida tudo passa”, disse.

Ele ainda completa: “O caminho do bem e o do mal existem todos os dias, basta a gente escolher onde vai andar”, finalizou.