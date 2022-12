Karoline Lima expõe traição de Éder Militão com Tiffany Alvares: “A crente do pau oco e o pai do ano”

A modelo conta que a ex-namorada do zagueiro se fazia de sua amiga, lhe dando conselhos durante as brigas do casal.

Babado! Amores, recentemente, um perfil no instagram, o “Casos de família”, expôs uma possível reaproximação entre o zagueiro da seleção brasileira, Éder Militão e sua ex-namorada Tiffany Alvares, porém o que ninguém esperava é que a modelo Karoline Lima, mãe da filha do atleta, a pequena Cecília, com quem ele também teve um relacionamento comentasse sobre o fato.

Diretamente da “Farofa da Gkay”, nesta quarta-feira (06), Karoline fez questão de comentar sobre a reaproximação dos dois pombinhos. “Inclusive a saudade que os dois tinham era tão grande, que bateu enquanto eu ainda estava com ele, e grávida. Que loucura!”

A modelo conta que enquanto ainda estava se relacionando com Militão, sempre que tinha a oportunidade, Tiffany a procurava, dizendo que queria lhe aconcelhar. “Inclusive a gata também é tão cara de pau, que quando via que eu e ele estávamos mal, a serva de Deus me procurava para me aconselhar horrores. Depois descobri que pelas minhas costas estava lá belíssima pegando ele… e eu grávida.”

“A crente do pau oco e o pai do ano. Coisa mais linda de se ver, se merecem. Almas gêmea”, ironizou Karoline.

E o desabafo da gata não acabou por aí. Ela conta que em muitas de suas conversas com a ex-namorada do zagueiro, ela dizia que o atleta também já havia dado as mesas mancadas com ela e em seguida envolvia religião na história.

“Ah, e tem mais. Muitas vezes a gata me pilhava para eu inclusive surtar mais ainda. Dizia que ele já tinha feito tudo aquilo com ela, que ele era um lixo, e que inclusive, tinha passado doença para ela! Fazia de tudo pra que eu surtasse e discutisse com ele, e depois saísse de maluca. Mas depois vinha dizer que ‘Deus tinha um propósito pra minha família’”, expôs a modelo.

Por fim, Karoline afirma que tem prints que provam tudo o que ela está falando e afirma: “Essa palhaçada aí envolvendo religião eu não faço não”.