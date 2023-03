Kardashians podem ficar fora do Met Gala esse ano, diz site

De acordo com o Page Six, Anna Wintour, anfitriã do baile, estaria reduzindo a lista de convidados

Xiiii, parece que as Kardashians estão perdendo o trono. As musas têm a fama de sempre serem convidadas para cruzar o tapete vermelho do Met Gala, mas esse ano o buraco vai ser mais embaixo. De acordo com o ‘Page Six’, Anna Wintour estaria reduzindo a lista de presença dos convidados e as subcelebridades estariam cortadas do maior baile fashion. Isso inclui todas elas: Kim, Khloé, Kourtney, Kylie, Kendall e também a matriarca, Kris Jenner. Eita!