Justiça nega que Mariah Carey seja a rainha do Natal

Comissão de Julgamento e Apelação de Marca Registrada dos Estados Unidos diz que Mariah Carey não poderá usar o título ‘Rainha do Natal’

Todos nós esperamos o Natal para poder cantar sem culpa a música mais tocada na época e mais pedida nas rádios. A dona do hit de sucesso é Mariah Carey, mas ela não poderá ser chamada de ‘a rainha do Natal’ de acordo com a justiça dos EUA. Para quem não entende do que estou falando, trata-se da faixa de sucesso ‘All I Want for Christmas Is You’.

Na ocasião a treta se tornou pública por causa de Elizabeth, artistas independente, que lançou o álbum natalino ‘Rainha do Natal’, impossibilitando o uso do termo por Mariah.

“Estamos satisfeitos com a vitória e muito satisfeitos por termos conseguido ajudar a lutar contra os registros de marcas exagerados da Mariah Carey”, disse o advogado de Elizabeth Chan.