Justiça condena Ferrugem em ação contra ex-deputado do Rio

O político abriu uma ação contra o pagodeiro após o mesmo fazer posts citando o seu nome nas redes sociais.

Meus amores, de acordo com o colunista Ancelmo Gois, recentemente, o cantor Ferrugem perdeu uma ação judicial contra o ex-deputado do Rio de Janeiro, Luiz Novaes (PSOL), a qual estava sendo movida pelo político.

A ação judicial que foi movida pelo ex-deputado, se deu após o pagodeiro realizar alguns posts em suas redes sociais, durante o período das eleições, envolvendo o nome de Luiz Novaes.

De acordo com a decisão judicial, as publicações de Ferrugem foram “veiculada sem nenhuma comprovação cabal, pois não restou demonstrado nos autos que a mãe do réu tenha, de fato, prestado serviços ao Autor sem receber a devida contraprestação”, fazendo com que o cantor pague uma indenização de R$ 20 mil ao ex-deputado.