Juliette critica o uso excessivo de photoshop nas fotos: “Tudo que é demais é veneno!”

A maquiadora ainda dá dica de como as pessoas podem editar suas fotos, sem tirar seus traços originais.

Eu amo o fato de ainda existir influencer que usa o seu poder nas redes para passar coisas boas para os seus seguidores e não apenas para ganhar dinheiro, e esse é o caso da campeã do BBB 21, Juliette. Nesta segunda-feira (27) a gata publicou uma foto em seu instagram de make criticando o uso excessivo de filtros e photoshop que são usados nas fotos.

“Vamos falar de foto editada? Alterei apenas cores, contraste e uma leve suavizada nos poros. Eu acho legal quando a edição é na qualidade da imagem e não nas características da pessoa e vocês?”, legendou a ex-BBB.

Em seguida, a maquiadora deu algumas dicas para aqueles que não abrem mão da edição, mas ressaltou que acha bacana apenas quando esses aplicativos são utilizados para melhorar a qualidade da foto, preservando os traços originais das pessoas.

“Eu acho bacana usar esses aplicativos de edição, eu uso na maioria das fotos, quando é para alterar a qualidade da imagem, a nitidez, o contraste… Até porque o Instagram, quando você posta, perde qualidade. Acho bacana quando você melhora a qualidade e não quando altera a feição e as características da pessoa”, afirmou.

Por fim, a ex-BBB volta a falar sobre a distorção de imagem que muitas pessoas fazem utilizando em excesso os aplicativos de edição de fotos, o que acaba se tornando falta de bom senso.

“Eu acho que esses aplicativos podem ser usados, mas de modo que não alterem a realidade… A galera perde um pouco a noção. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho, e quando vê, a pessoa está se entortando todinha, se mudando todinha, e fica com uma distorção mesmo. Eu uso as vezes um filtro aqui nos stories, faço uma edição de uma vez ou outra… O que estou falando aqui é do exagero, tô falando do exagero mas com bom senso pode tudo. Já dizia minha mãe e minha avó: tudo demais é veneno entendeu? Mas um pouquinho ali outro aqui não mata ninguém não”, finalizou Juliette.