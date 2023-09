Juliana Paes comemora indicação de ‘Pantanal’ ao Emmy

A atriz ainda contou que o papel à conectou com o seu ofício de atriz e teve que renunciar à vaidade para dar vida a personagem de Maria Marruá (Foto: Reprodução)

Juliana Paes deu o sangue para entrar na personagem de Maria Marruá e conquistou o público de mansinho. A atriz deu vida a personagem de ‘Pantanal’ e está concorrendo ao Emmy. Paes não deixou de comemorar a notícia e disse que o trabalho a reconectou com o seu ofício, que é ser uma atriz brilhante.

“Muito feliz com a indicação de #Pantanal ao @iemmys! Um trabalho incrível, sensível e poderoso. ‘Pantanal’ foi um presente para o público e um privilégio para todos nós que pudemos contribuir com essa história. Um projeto que me reconectou com meu ofício, com a arte, com a natureza e com tudo o que sempre amei. Parabéns a cada pessoa que fez parte dessa obra. Somos vencedores!”, afirmou.

Os fãs ainda opinaram: “Essa ficou marcada na história”, apontou um. “Show de interpretação. Essa novela foi diferente”, opinou outra. “Que atriz, Brasil”, exaltou um. “Você é foda, Ju! Parabéns por sempre entregar tudo”, acrescentou mais um. “Saudade de Pantanal. Muito merecido, Ju”, destacou uma.