Ex-Miss Brasil, Julia Gama, é vítima de comentários machistas em ‘La Casa de Los Famosos’

Colegas de reality da gaúcha chegaram a dizer que ela estava se insinuando para o boxeador Rafael Nieves

Vai segurando o Brasil tomando conta dos realities fora do país, não teve muito tempo que tivemos uma brasileira ganhando o BBB de Portugal, mas agora é a vez de Julia Gama brilhar no ‘La Casa de Los Famosos’. Acontece que a gaúcha está sendo vítima de comentários machistas dentro da casa.

O ator, Nacho Casano, disse que a ex-Miss Brasil estava se insinuando para o boxeador Rafael Nieves para se dar bem no jogo. “Acho que 90% das pessoas que veem, das pessoas que estão aqui, sabem que Rafa quer fod*er a Julia”, disse.

Laura Bozzo saiu em defesa de Julia, dizendo para o colega que seu comentário era muito infeliz diante da gaúcha, além de evidenciar o machismo que havia nele. O modelo Lewis Mendoza também disse que Julia estaria fazendo chaminho para Rafel como estratégia.

“Levo comigo a garra, a força e a alegria de viver do meu povo. Nesta casa tudo pode acontecer e estou inteira para viver cada experiência intensamente, sempre sendo fiel à minha verdade”, escreveu a gaúcha antes de entrar no programa.

Essa história está muito parecida com a da Ju. Será que os espanhóis vão cair nos encantos da ex-Miss? Eu não duvido nada que dê muito certo, viu? Essa edição do programa conta com 15 participantes e será toda em espanhol.

Minha torcida já tem nome. Bora Ju, esses machistas não sabem o que dizem!