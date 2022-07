Jovem morre após colocar piercing na boca. Meu Deus!

Andressa Souza ficou internada por 24 dias e teve 37% do cérebro comprometido

Caros leitores fãs de piercings, essa é para vocês ficarem espertos com a higienização do procedimento que pode ser muito sério, mesmo que não pareça. Uma jovem do Mato Grosso do Sul morreu após ficar 24 dias internada por conta de um piercing na boca.

De acordo com a mãe de Andressa Souza, os médicos disseram que ele teve 37% do seu cérebro comprometido e a infecção entrou na corrente sanguínea, levando a jovem a ter duas paradas cardíacas e as expectativas de vida já eram baixas por causa do quadro clínico da jovem.

“Vimos que a boca dela estava muito inchada, não tinha como mexer. Inchou tanto que não tinha como tirar [o piercing]. A infecção foi para a corrente sanguínea e, de lá, se alojou no cérebro. Fez cirurgia e foi entubada. Ficou do dia 15 de junho a 9 de julho”, disse a mãe.

A mãe contou que o piercing cursou R$60 reais e que Andressa sentia fortes dores de cabeça. Meu Deus!