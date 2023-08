Jovem mata e idosa e debocha: “Foi por diversão”

Nilza Costa foi encontrada morta e enterrada no jardim de sua casa e o jovem ainda alega que não se arrepende de ter cometido o crime

A polícia de Frutal, Minas Gerais, prendeu um jovem de 18 anos suspeito de matar uma mulher de 62 anos em Barretos. O corpo de Nilza foi encontrado sem vida e enterrado em seu jardim. O jovem ainda disse nas filmagens que não se arrepende de ter matado a idosa e diz que o fez por diversão.

“Matei gente. Ai um pouco também, mas diversão, estava com raiva, muitas coisas, vocês vão descobrir, minha vida é uma série, não estou arrependido nem um pouquinho vou matar e vou me arrepender? Que bandido é esse que vai matar e se arrepender. Fiz compras e pensei que pudesse ser preso, não me arrependi”, disse.

De acordo com o delegado Rafael Faria Domingos, divulgado pela EPTV, a suspeita é que Leonardo Silva tenha usado o dinheiro da vítima para comprar um moto.