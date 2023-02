José Loreto volta a seguir Rafa Kalimann nas redes sociais

Ator viveu um romance com a atriz há um tempo atrás

Olha só hein? Depois de terminar o namoro com a atriz e trocar unfollow com ela, José Loreto voltou a seguir Rafa Kalimann nas redes sociais. Será que aí tem coisa?

Para quem não acompanhou a história dos dois, tudo começou no programa do Luciano Huck quando os dois participaram e ela quebrou seu salto contando com a ajuda de Loreto, a partir daí os dois desenvolveram um romance e uma história de amor.

Não se sabe o motivo do fim do relacionamento dos dois, mas o que sabemos é que tudo acabou de forma rápida e sem mais nem menos. Ele chegou até a fazer um texto nas redes sociais lamentando o fim. Bem poético.