Jornalista confirma a vinda de Beyoncé para o Brasil em 2024

José Norberto Flesch confirmou que a cantora americana vem para o Brasil entre os meses de março e abril

Olha ele! José Norberto Flesch segue sendo um dos meus jornalistas favoritos quando o assunto é confirmar a vinda de artistas estrangeiros para as terras brasileiras. O comunicador confirmou a vinda de Queen B para o Brasil no ano que vem, entre os meses de março e abril.

“A Beyoncé tá chegando em 2024 no período entre março e abril, ok? Ela vai desenhar as datas por esse período de março e abril, já está fechado”, disse o jornalista.

Flesch já é conhecido por anunciar artistas internacionais vindo para o país com tempos de antecedência. Ou seja, preparem os bolsos.