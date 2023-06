Jojo Todynho troca farpas com a ex de seu atual namorado: “Biscoiteira, mentirosa, usando a filha pra ganhar like!”

Kaila garante que Renato Santiago é o pai ausente de sua filha e afirma que o levará para a justiça.

Gente, que loucura! E a Jojo Todynho que mal assumiu seu romance com o Renato Santiago e já começou a se envolver em polêmicas. Tudo começou quando a ex-mulher de Renato, Kalila Oliveira, que afirmou que ele é o pai ausente de sua filha, recebeu mensagens de Jojo chamando ela de biscoiteira junto a uma notificação extrajudicial a proibindo de citar seu nome.

Porém, Kaila não se calou diante da cantora, e utilizou suas redes sociais para rebater Jojo.

“Eu vou lutar pelo direito da minha filha até o fim. Não tem ninguém com 26,6 milhões de seguidores que vai me calar. Vim aqui no meu privado me mandar áudio querendo me botar pra baixo”,rebateu a ex de Renato, que continuou:

“E o bom samaritano, manda a namorada me mandar mensagem. Não falei nada dela. Pelo contrário, nunca nem toquei no nome da criatura. Meu negócio é com ele. Como eu disse para ela: eu fiz filho com ele.Eu não falei nada com o nome de ninguém. Fiz um comentário sobre a situação e falei: aproveita que está viajando e venha visitar sua filha que você não vê. E as pessoas interpretam como querem e vieram falar comigo. E eu me senti no meu direito de procurar ajuda com o meu advogado. Então, a gente resolve na Justiça”, afirmou Kaila.

Conhecendo a Jojo, como nós já conhecemos, é claro que ela não deixou isso barato. Nas redes sociais, a cantora deixou um comentário rebatendo as falas da ex de Renato, onde, além de chamar Kaila de mentirosa e biscoiteira, a cantora defende o namorado com unhas e dentes.

“Ex ?! Essa aí nunca foi ex. A menina já tem 3 anos, e ele sempre pagou tudo, e ela nunca colocou na Justiça. Ela está fazendo essa graça toda aí para querer aparecer, sim, porque ele é trabalhador e assalariado. Ela está achando que ele está comigo ele virou rico?! Biscoiteira, mentirosa, usando a filha pra ganhar like, já fez o inferno na vida do garoto, só que agora ele tem mulher, acabou a palhaçada dela de querer gritar e etc… quer resolver as coisas resolva do jeito certo, até pq ele não fez filho com ela na internet, quem conhece Renato assim como eu a anos sabe do caráter dele e integridade, é que ele é um pai maravilhoso, tanto que ele é mãe do menino são super amigos e ela odeia essa aí, quem não conhece que compre… Não venham defender o que vocês não sabem e nem conhece…”

Por fim, Jojo afirma que incentivou o namorado a fazer um exame de DNA, para se certificar de que a menina é sua filha, e insinua que a mãe da garota só está fazendo isso tanto burburinho com o intuito de ganhar fama.

“E já falei pra ele parar de ser bobo e fazer o que tem que fazer, além da pensão que será determinada pelo juízo, ele vai entrar com um pedido de DNA pq ele sempre teve dúvidas se a menina era filha dele, e por isso ela não colocou na justiça, eu conversei com ela de boa e falei pra ela que se eu fosse mãe resguardaria minha filha e resolveria da forma que tem ser, agora se você quer like usando a menina, reza pra ela realmente ser filha pq vai ficar muito feio pra você biscoteira”, finalizou a funkeira.