Jojo Todynho revela que vai tirar o nome de sua mãe de seus documentos

A cantora garante que não quer deixar nenhuma parte de seus bens para dona Ione, caso a mesma venha a falecer.

Gente eu amo que esse babado nunca acaba. Vocês lembram que recentemente contei para vocês que vazou um vídeo onde a mãe da cantora Jojo Todynho, Dona Ione, detona a própria filha para o ex-marido da cantora, o militar Lucas Souza?

Pois bem amores, já estava mais do que claro que a Jojo não deixaria isso passar em vão. Na madrugada desta sexta-feira (17), a cantora anunciou, através de seu instagram, que entrou com um pedido judicial para retirar o nome de sua genitora de sua certidão de nascimento.

A cantora garante que em sua certidão ela pretende manter apenas o nome de seu pai, retirando o nome de dona Ione do documento, pois a mesma foi criada pela sua avó.

“Eu entrei com um processo de exclusão do nome dessa senhora que me colocou no mundo da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai. E por quê? Porque quem me criou foi minha avó, me educou, me deu amor, amparo, carinho”, revelou a cantora.

Por fim, a cantora garante que parte de sua vontade de ser mãe se dá pela possibilidade de sua genitora ter direito a uma parte de seus bens caso ela morra e não deixe herdeiros.

“Quero muito ser mãe, porque, se eu não deixar herdeiro, essa senhora pode tomar conta de tudo meu, e eu não posso deixar isso. É como funciona a Justiça, nem quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu”, afirmou Jojo.