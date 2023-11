Jojo Todynho rebate ataques após falar sobre agressão: “ Estarei pior ainda”

A cantora está sendo atacada após falar sobre certos privilégios que as mulheres brancas têm, até mesmo em situações como a de violência doméstica.

Após dar a sua opinião a respeito das diferentes repercussões que as agressões contra as apresentadoras Ana Hickmann e Patrícia Ramos tiveram, a cantora e apresentadora Jojo Todynho recebeu diversas críticas, porém, como já era esperado ela não se calou e utilizou as suas redes sociais para rebater os haters.

Sem abaixar a cabeça, Jojo volta a ressaltar os privilégios que as mulheres brancas possuem e afirma que se o pessoal está achando que ela está chata agora, ela estará ainda pior quando estiver formada e com a sua carteirinha da OAB em mãos.

“Deixa eu mandar um recado aqui pra quem não me acompanha e vem aqui falar… Me sinto ofendida quando me chamam de chata, não sou chata, eu sou insuportável. Quando tiver formada, com a minha carteirinha da OAB, estarei pior ainda… Vocês podem não aceitar, mas a realidade é que as mulheres brancas têm seus privilégios e as pretas não. Isso não é vitimismo porque não tenho tempo pra ser vítima… “, afirmou a cantora.