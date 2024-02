Jojo Todynho não vai aceitar luta com Cariucha: “Já viram águia andar com pombo”

Já estava querendo meus convites para ver o embate de Jojo Todynho e Cariucha. Aloca! Minhas amigas me marcaram muito no vídeo da funkeira respondendo a apresentadora do Fofocalizando, que desafiou ela para o embate. Claro que Jojo respondeu daquele jeito que a gente já conhece, chamando Cariucha de pombo.

“Já viram águia andar com pombo? E se misturar com pombo? Já viu a diferença do patamar? Nem morrendo e nascendo de novo. Quando chegar nesse patamar, aí a gente conversa. Eu não converso com gente que não tem nada, que não conquistou nada. Teve uma oportunidade [em um reality] e ainda jogou fora”, declarou a cantora.

“Vamos, Jojo, numa briga pra gente resolver isso, acabar com tudo e ver quem é a boa?”, disparou Cariucha na rádio Metropolitana. “Eu topo, ainda mais com dinheiro, com Pix, vamos embora. Aí a gente acaba logo com tudo. Acabou a picuinha. A gente resolve tudo no ringue.”