Jojo Todynho afirma que Lucas Souza possuía problemas com drogas: “Encontrei maconha na minha casa”

A cantora aproveita a oportunidade para desabafar a respeito das diversas críticas que recebeu a respeito do fim do seu casamento.

Amores, como se já não bastasse revelar que seu ex-marido Lucas Souza mantinha conversas com outros homens enquanto eles ainda eram casados, a cantora de funk Jojo Todynho fez questão de revelar em seus stories que o atual participante do reality show A Fazenda , possuía problemas com drogas.

“Encontrei maconha na minha casa, o ex-assessor do Lucas contou que ele perdeu R$10 mil para uma pessoa que fotografou ele na entrada da favela comprando drogas. Isso foi um dos motivos para eu botar ele para fora da minha casa”, revelou Jojo.

Contudo, ela afirmou que está cansada de ser considerada a culpada de tudo, por todos aqueles que não fazem ideia de como realmente funcionava o relacionamento entre ela e o ex- militar.

“Estou cansada de vocês quererem me colocar como a vilã, mulher difícil, sem saber o que eu passei, que eu não contei. Lucas veio me pedir para voltar e eu falei que não iria voltar. Ele me xingou e foi aí que eu botei a medida protetiva contra ele. Lucas surtava do nada, a troco de nada”, desabafou a cantora.