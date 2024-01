Joelma leva a palavra de Deus em show de comemoração de 80 anos de sua cidade natal

Minha gente, na noite desta quarta-feira (3), o município de Ananindeua tremeu com a presença da cantora Joelma na programação que foi feita para celebrar os 80 anos da cidade. A avenida Santa Fé tomada por 80 mil pessoas.

O show pirotécnico com a cantora animou a multidão, tocando os principais sucessos da artista. Mas em determinado momento do show, Joelma decidiu compartilhar a palavra de Deus com seu público:

“A gente tá de passagem. Tudo o que a gente conquista ó, é maravilhoso, mas vai ficar. Ele disse que lá, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter depressão, não vai ter sofrimento. Alguém sabe quanto isso custa? Nem um centavo. É de graça. “

Veja o vídeo abaixo: