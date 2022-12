João Vicente tranca Porchat para não dar azar para o Brasil

Estratégia usada pelo ator deu certo, afinal o Brasil levou a melhor na competição contra a Coréia do Sul

Meu pai amado, Fábio Porchat ficou trancado no banheiro durante o jogo do Brasil nesta segunda (05). O motivo? O humorista ganhou o título de ser pé frio e dar azar para a Seleção Brasileira. Fábio assistia o jogo com seu amigo João Guilherme, que não perdeu tempo em trancá-lo no cômodo da casa.

“Vai ficar no banheiro, fica quieto aí”, avisou João Vicente de Castro. “Está 2 a 0 já, deixa eu ir. Se sair gol da Coréia, eu volto”, pediu Fábio.

João deixou o amigo sair só quando faltavam 4 minutos para o final da partida. “Já está 4 a 0, vou deixar ele assistir um pouco”, contou.