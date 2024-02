João Silva, filho de Faustão, descarta possibilidade de novo romance

João Silva está com o seu coraçãozinho em outros focos e longe dos romances que a gente ama. Afe! O filho de Faustão deu uma entrevista para a Revista Caras e contou detalhes sobre a sua “fase solteiro”, fazendo uma avaliação sobre sua jornada como apresentador.

“Foram caminhos diferentes, enquanto a vida pessoal ficou um pouco instável, na parte profissional, sinto que evoluí. Teve um pouco de insegurança no início, mas o ano finalizou com a surpresa do novo programa. Fechou com chave de ouro”, diz João Silva, que passou a comandar o Programa do João, na Band.

“Por ser muito novo tenho certa liberdade, mas internamente eu me cobro muito. Vou apanhar? Vou! Mas vou procurar sempre melhorar”, completa.