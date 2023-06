João Guilherme comenta uso do cropped em Paris: “Que mundinho”

O filho de Leonardo usou de muita ironia para comentar as notícias que saíram sobre ele estar usando top cropped na Semana de Moda em Paris

Habla mesmo! João Guilherme resolveu usar de muita ironia para comentar as notícias que saíram ao seu respeito na Semana de Moda em Paris e o uso do top cropped. Sim, ainda temos muito preconceito com a peça usada pelo público masculino, mas João respondeu à altura.

“Juro! Muito doido como um cropped vira motivo de notícia, gera tantas conversas, pressuposições, hate e etc… que mundinho kkk”, começou o ator. “É só uma roupa curta calma gente”, finalizou.

Zé Felipe chegou a defender o irmão e disse que tudo em João fica bonito. Concordo e assino em baixo.