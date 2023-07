João, filho do Faustão, não faz mais parte do Grupo Bandeirantes

O filho do ex-Global negou a proposta do Grupo Bandeirantes e abandona a carreira nas telinhas

Vai seguir os caminhos do pai, ou não? João, filho do Faustão, já estava no comando da atração do pai na Band depois de sua saída da emissora,mas o que a gente ainda não sabia era que ele tinha recebido a proposta de ficar no comando do programa.

João negou o convite do Grupo Bandeirante seguindo outro caminho. Qual será esse? Minhas fontes ainda não sabem. O que eu sei é que ele perdeu a grande chance de fazer o seu nome na TV, queria ser uma mosquinha para saber quanto de cachê ele recusou.

O que me contaram é que a programação vai ficar nas mãos de Zeca Camargo e Glenda, como eu já tinha contado para vocês, né?