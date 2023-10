Jenny Miranda vence a prova do fazendeiro na Fazenda

A filha de Gretchen estava na berlinda do reality e estava com seus dias contados até conseguir se safar com a vitória na prova

Podem odiar Jenny Miranda o tanto que for, que ela segue firme e forte dentro da Fazenda. A musa até foi para berlinda, mas conseguiu escapar levando a melhor na prova do fazendeiro. Ela enfrentou Nadja Pessoa e Kally Fonseca na disputa da rodada e saiu a melhor entre as peoas.

A prova foi bem comprida e elas tiveram que cumprir várias etapas. Na primeira etapa, elas pedalaram uma bicicleta até acender uma luz. Logo depois, elas pescaram caixinhas de um produto com o uso de uma vara e colocar na estante. Então, elas voltaram para a bicicleta e pedalaram até liberar a fase do pinball, na qual tiveram que acertar as bolinhas no cesto para pegar as caixinhas para colocar na estante.

Jenny escapou da roça, sobrando os três lugares na berlinda para: André Gonçalves, Nadja Pessoa e Kally Fonseca. Quem sai?