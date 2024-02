Jenny Miranda sai de casa após acusações do ex-marido

A influenciadora revelou que deixará sua casa em Belo Horizonte e se mudará de vez para o Rio de Janeiro

Minha gente, após ser acusada de agredir o seu ex-marido, o médico Fábio Gontijo, a influenciadora para Jenny Miranda revelou nas suas redes sociais que está deixando de vez a sua casa em Belo Horizonte, onde ela morava com o ex.

“Meus amores, eu estou aqui em Belo Horizonte. Não devo satisfação para ninguém, mas, antes que comecem a falar coisas, como todos viram, eu tô no apartamento, mas só vim aqui para retirar as minhas coisas, porque aluguei um apartamento no Rio [de Janeiro], no Recreio”, iniciou Jenny.

Continuando, a influenciadora afirma que tem muitas coisas para serem resolvidas na capital mineira, afirmando que está anunciado tais coisas para evitar que o público criem mais burburinhos sobre seu nome.

“Então, eu vim buscar minhas coisas, minhas roupas. Por isso, que estou aqui em Belo Horizonte, para resolver também algumas coisas pendentes que ficaram por aqui. Tenho muita coisa para resolver, muita mesmo… Já estou avisando antes para que vocês não criem um espetáculo na cabeça de vocês, que não é verdade”, concluiu a mãe de Bia Miranda.