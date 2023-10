Jenny Miranda bate o sino para sair da Fazenda

A peoa explicou que chegou ao seu limite dentro do reality da Record e o motivo é a família

Eita! Acordei nessa manhã ansiosa para contar para vocês que Jenny Miranda tocou mesmo o sino e minhas fofoqueiras me contaram tudo hoje pela manhã. A musa revelou que estava no seu limite dentro do reality e que estava com saudade da família. Jenny conversou com a produção e não tinha saído do programa até a hora que averiguei a situação da peoa.

“Eu estou chegando no meu limite. Eu já cheguei, eu acho. Já fiz orações, já fiz tudo o que você pode imaginar. Acho que eu nem tenho mais forças para tirar”, disse ela.

Tudo indica que ela escolheu permanecer no jogo após tocar o sino do programa. “Estou com saudade de casa, do Fábio, preocupada com o Enrico… Se ele está me vendo, se ele sabe que eu estou aqui ou se acha que eu abandonei ele”, disse ela.

“Jennynha não saiu do programa. Após um momento de instabilidade emocional, a nossa mais tocou o sino da porta da sede. Porém, o sino da desistência se localiza dentro da oficina, o que torna a desistência nula”, escreveram nos stories do Instagram.