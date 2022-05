“Porcaria é o seu programa”: JC Sampa Crew relembra briga com Ratinho

O cantor disse que o apresentador foi deselegante, mas que já perdoo

Quem é que não gosta de saber os bastidores de uma boa fofoca? Muita gente não se lembra, mas JC Sampa Crew teve uma treta com Ratinho durante um programa de televisão no início da carreira. Ele contou os detalhes durante o podcast “Muito Mais que Uma Infância”, comandado pela comunicadora Rebeca Agapito, e revelou que chamou o programa do apresentador de porcaria na época.

JC Sampa chegou a chamar o programa de Ratinho de porcaria (Foto: Reprodução)

O músico contou que o grupo Sampa Crew foi convidado para participar de um programa em que vários famosos iam almoçar. Enquanto comiam, o Ratinho ia passando na mesa dos convidados para bater um papo e apresentar cada um deles. Em seguida, os artistas musicais podiam ainda subir no palco para mostrar um pouco do trabalho.

“Ele apresentou todo mundo e simplesmente ignorou nossa presença, não nos apresentou”, relembrou JC. O artista disse que a plateia gritou o nome da banda e Ratinho falou “o que? Ah, tem aqui o pessoal do samba crew”, virando as costas logo em seguida. Na hora, JC levantou e disse “Não é samba crew, é Sampa Crew” e então o apresentar retrucou dizendo “Samba, sampa… é tudo a mesma porcaria”.

Ratinho teria feito desfeita de JC Sampa Crew em seu programa (Foto: Reprodução)

Não acreditando no que estava acontecendo, os músicos do grupo se levantaram e JC disse: “Beleza então, porcaria é o seu programa. Vai se ferrar”. Durante o bate-papo no podcast, o artista contou que a plateia lamentou o ocorrido e chegou a vaiar o apresentador, mas hoje ele diz que gosta de Ratinho e que já o perdoo.

Ao ser questionado, JC acredita que a Sony, gravadora em que eles tinham acabado de assinar um contrato, poderia ter imposto a participação do grupo no programa, o que pode não ter sido bem visto por Ratinho. “Eu só entendi isso depois”, afirmou JC. A entrevista completa está disponível no canal do YouTube do podcast, que vai ao ar toda quinta-feira, às 19 horas.