Janaina Paschoal questiona eficácia de vacina e é chamada de desonesta por jurista

Augusto de Arruda Botelho chamou Janaína Paschoal de desonesta após a deputada questionar eficácia das vacinas contra covid 19.

A deputada questionou a eficácia da vacina e recebeu crítica do advogado que disse conhece-la há muitos anos…

A vergonha é no crédito ou no débito? Não, foi à vista mesmo pessoal e eu conto o por quê pra todos vocês! A deputada estadual pelo estado de SP, Janaina Paschoal, apoiadora do governo Bolsonaro e peça chave no processo de impeachment de Dilma Roussef, postou em seu Twitter um comentário um tanto quanto intrigante…

Ela escreveu: “Vivemos um momento tão intrigante que pessoas vacinadas, com todas as doses, pegam covid e recomendam a vacinação! Parece piada! Ninguém acha, no mínimo, curioso?”

Foto: Reprodução

Logo a resposta para sua postura veio, desta vez do advogado Augusto de Arruda Botelho: “A Janaina é um das pessoas mais intelectualmente desonestas que eu conheço. E eu conheço ela fora do Twitter faz anos, muitos anos”.

Foto: Reprodução

O fato é que a postagem da deputada repercutiram de forma extremamente negativa na web (eu não me surpreendo com nada do que esta senhora fale ou faça) e gerou a revolta de muitos usuários do Twitter, que organizaram envio de denúncias em massa, no intuito de que a plataforma retirasse o conteúdo de Janaína do ar. Até o presente momento, o Twitter mantém as postagens da advogada no ar…

Ui! Gostei da chama Do Augusto! A chapa esquentou, mas Janaina ainda não respondeu o comentário de Arruda. E você o que acha destes comentários?