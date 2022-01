Do Carrossel para o Onlyfans. Será que o ator Thomaz Costa se entregou aos nudes pagos? Saiba mais!

A postagem de Thomaz Gosta chamou atenção de seus seguidores. será que o ator será o próximo famosos a criar um Onlyfans?

Mais e mais famosos estão criando contas na plataforma de conteúdo adulto Onlyfans, será que Thomaz Costa é mais um deles?

Uma postagem do ator Thomaz Costa chamou atenção de seus seguidores. Em seu Twitter, o rapaz publicou: “ansiosos” acompanhado de um emotion de fogo. Vocês já devem imaginar que esta postagem ascendeu o barril de pólvora da internet e os fãs já ficaram atiçados…

Foto: Reprodução

Há um código na internet e para as pessoas que trabalham com este tipo de conteúdo adulto e estes emotions são comuns, funcionam como uma forma de sinalizar postagens e conteúdo adulto…

Thomaz é muito lembrado por sua participação na novela Carrossel, exibida no SBT. So que o menino cresceu e hoje está com 21 anos. Ele namorou Larissa Manoela e Duda Reis. Coleciona fotos exibindo os músculos, resultado de muito treino…

Foto: Reprodução

Mas será que Thomaz Costa vai fazer sua estréia no Onlyfans? Bom, tem uma galera que está ganhando dinheiro com o novo empreendimento. Entre eles Mulher Melão, Mc Mirella e Arícia Silva.

Foto: Reprodução

Eu arrisco um palpite: Se o boy resolveu mesmo fazer um Onlyfans, ele pode ter certeza que terá uma conta bancária recheada! Concordam comigo meninas?

Beijos de luz!