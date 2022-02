EITA! Para Bárbara, a próxima eliminada é Jade Picon

A eliminada da semana participou do programa “A Eliminação” no Multishow e fez um discurso para eliminar a amiga

Como toda quarta-feira, após o ‘BBB22’, na Rede Globo, o Multishow transmite o programa “A Eliminação” com o participante eliminado da semana. E claro, que quem marcou presença ontem (16), foi Barbara Heck.

E tem um quadro que consiste que o eliminado faça um discurso para eliminar o participante que ele acha que sairá na próxima semana. Então, surpreendendo Barbara disse: “Isso é um jogo, como todos sabem, de relacionamentos, mas também de muita estratégia. Então, para que a estratégia exista, os relacionamentos também precisam existir. Porém esses relacionamentos às vezes não são genuínos, às vezes algumas alianças se formam de forma errônea ou de forma não tão verdadeira. E se tem uma coisa que o Brasil não perdoa é falsidade. E o que o Brasil também não perdoa é um sinal bem dado que não foi acolhido. Vem pra cá, Jade”, para surpresa dos apresentadores Bruno de Luca e Ana Clara.

EITA! 🗣️ Bárbara fez o discurso de quem ela acha que será o próximo eliminado do #BBB22: A Jade 😱 #BBBAEliminação pic.twitter.com/Zkq2r04mKt — Multishow (@multishow) February 17, 2022

Longe de mim querer acender alguma fogueira, mas será que tem fundinho de verdade nesse discurso todo aí? Olha, eu não sei não viu? Bárbara é esperta que só ela e pode ser que ela veja algumas coisas que encerrem essa amizade… Mas ela não gostou nada, nada do comportamento da sister em pensar somente no jogo dela e não a ter apoiado no paredão.

O que será que Bárbara acha da amizade dela e da Jade? 👀 #BBBAEliminação #BBB22 pic.twitter.com/kHAPR8qokq — Multishow (@multishow) February 17, 2022