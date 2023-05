Jackson Antunes revela que já teve câncer no pâncreas: “Fiquei internado por um mês”

Em seu relato, o ator faz questão de exaltar a sua esposa, por todo o apoio que ela lhe deu durante o período de tratamento.

Na manhã desta quinta-feira (18), durante a sua participação no programa “Encontro”, o ator Jackson Antunes, que está fazendo um sucesso danado na novela ‘Todas as Flores’, revelou que a cerca de 6 anos ele foi vítima de um câncer gravíssimo no pâncreas.

A doença do ator veio a ser pauta após o mesmo comentar sobre a força que a cantora Preta Gil está tendo para enfrentar o tratamento se seu câncer no intestino, que foi diagnosticado no início deste ano.

“Não falei para ninguém. Há 6 anos eu tive um câncer muito forte no pâncreas e fiquei internado por um mês. Minha esposa ficou em um sofazinho comigo durante os 30 dias. Ela pegou uma dor nas costas tão grande que ela ainda sente e vai sentir o resto da vida“, iniciou.

Se mostrando extremamente grato, de acordo com o astro, o apoio e o companheirismo que ele recebeu de sua esposa, Cristiana Britto, foi algo essencial para a sua recuperação.

“Toda vez que eu acordava ou passava por uma situação difícil, ela estava ali do meu lado. O médico parabenizava a ela. Devo muito a ela ao acordar e ter ela ali do meu lado. Ela ficou 30 dias comigo e saiu comigo. Se a Cris não tivesse ficado comigo, eu tenho certeza que talvez eu não saísse dali, ou ficasse mais três meses ali”, finalizou o ator.