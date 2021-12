Iza se muda para sua nova mansão e pasmem, já foi cenário de novela muito famosa

A cantora Iza está de casa nova. A musa agora mora em uma casa que foi cenário de uma novela de muito sucesso na Globo.

A cantora Iza comprou uma mansão no Rio de Janeiro e descobriu que a casa foi cenário da novela “Cheias de Charme”.

Já pensaram em morar num cenário de novela? Ou em uma casa onde foi gravada uma grande produção de tv? Eu por exemplo sonhava em morar na casa da Alma (Marieta Severo) de “Laços de Família” ou na casa de Pina (Guilhermina Guinle) em Verdades Secretas. E aposto que todo mundo que acompanha novelas já teve este pensamento e elegeu seus cenários preferidos!

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

A cantora pop Iza conseguiu este feito, mas sem saber, foi por conta do acaso, sabe como? Iza comprou uma mansão no Rio de Janeiro, pois morava em um apartamento com seu marido, Sergio. A necessidade de mudança surgiu na pandemia, por querer um lugar mais reservado par conciliar a fama e a vida conjugal, ou seja, ela quer sossego minha gente!

Foto: Reprodução

Eis que chega a surpresa, a cantora descobriu que sua nova casa foi cenário de uma novela que fez muito sucesso na Globo, “Cheias de Charme”. Para ela foi uma boa notícia, pois Iza e sua mãe adoram a novela e ainda confessou que se soubesse do fato antes de fechar negócio, teria agilizado mais rápido a compra e até pago mais caro pelo empreendimento.

Foto: Reprodução

“Cheias de Charme” foi uma produção que grande sucesso e foi transmitida no horário das 19hs na Globo. A história conta a saga de três mulheres humildes e muito talentosas: Cida (Isabelle Drumond), Penha (Thaís Araujo) e Rosário (Leandra Leal).

Que arraso! E você, em qual cenário de novela gostaria de morar, conta pra gente!