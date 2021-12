Rodolffo reúne ex-BBBs no palco

Uma turma animada está em São Miguel do Gostoso para as festas de final de ano. Os ex-BBBs estiveram no palco do show de Rodolffo.

Turma animada! Réveillon do Gostoso tem encontro de ex-BBBs no show de Israel e Rodolffo.

Saudades da galera que deu nome no BBB 21? Israel e Rodolffo reuniram parte do elenco do BBB e foi só animação!

As festas já estão pipocando pelo Brasil, aliás, muitos famosos já estão curtindo os eventos de final de ano há alguns dias, exemplo: a turminha do BBB 21 composta por Sarah Andrade, Arthur Picoli, Thaís Braz e claro, ela que não perde um evento e causa em todos eles, Viih Tube.

O Réveillon do Gostoso já é a algum tempo um dos destinos mais concorridos para a hora da virada. A concentração de artistas e influenciadores é grande, pois as festas são sempre muito animadas, com gente bonita e o lugar é maravilhoso!

E com a galera do BBB 21 não foi diferente. Arthur, Viih Tube, Thaís e Sarah estão lá aproveitando o que há de melhor! No show de Israel e Rodolffo, eles fizeram uma presença no palco do show e dançaram enquanto a dupla cantava.

É fervo! É roteiro fino! É casting de famosos! Se joga!